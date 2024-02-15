A Millî Takımımız, FIFA Sıralamasında İki Basamak Yükseldi...

A Millî Takımımız, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Şubat ayı dünya sıralamasında iki basamak yükselerek 35. sıraya çıktı. Böylelikle, Ekim 2023'ten itibaren FIFA sıralamasında toplam 7 sıralık bir yükseliş kaydeden Ay-Yıldızlılar, bu performansla Mayıs 2021'den günümüze kadar olan dönemdeki en üst pozisyonuna ulaştı.

A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde aynı grupta mücadele edeceği Portekiz 7. sıradaki yerini korurken, Çekya ise bir basamak düşerek 40. sırada yer aldı.

A Millîlerin EURO 2024 öncesinde özel maçta karşılaşacağı rakiplerinden İtalya 9'uncu, Macaristan da 27. sıradaki yerlerini korurken, Avusturya bir basamak gerileyerek 25. sırada kendisine yer buldu.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamada ilk 10 basamakta herhangi değişiklik olmazken, 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin bin 855 puanla birinci, Fransa bin 845 puanla ikinci, İngiltere bin 800 puanla üçüncü, Belçika bin 798 puanla dördüncü, bin 784 puanlı Brezilya da beşinci sıradaki yerini korudu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

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