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Spor A Milli Takımımız Dünya Kupası'na gidebilecek mi? Yeni format belli oldu
Spor

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na gidebilecek mi? Yeni format belli oldu

FIFA, yeni bir düzende oynanacak olan 2026 Dünya Kupası'nın formatını belirledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 16:20:00 -
A Milli Takımımız Dünya Kupası'na gidebilecek mi? Yeni format belli oldu

FIFA, yeni bir düzende oynanacak olan 2026 Dünya Kupası'nın formatını belirledi.

FIFA, 2026 yılındaki Dünya Kupası'na hazırlanıyor.

Turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Mücadeleler toplam 16 farklı şehirde oynanacak.

İşte FIFA 2026 Dünya Kupası'nın formatı;

2026 Dünya Kupasında 48 takım (16 Avrupa) yer alacak. Bu 48 takım, 4'lü gruplar halinde toplam 12 grupta mücadele edecek.
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EN İYİ 8 ÜÇÜNCÜ DE TURLAYACAK

Her grubun en iyi ilk 2'si ve en iyi 8 üçüncüsü son 32'ye kalmaya hak kazanacak. Akşam'a göre; 39 gün sürecek olan turnuvada toplam 104 karşılaşma gerçekleşecek.

Amerika kıtasında düzenlenecek olan Dünya Kupası Finali'nin 19 Temmuz 2026'da oynanması planlanıyor.

A MİLLİ TAKIM, DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK Mİ?

Türkiye Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri henüz belli olmadı.

Dünya Kupası'na katılım sayısı 32'den 48'e çıksa da; Avrupa kıtasından turnuvaya katılım sayısı değişmedi.

Avrupa'dan önceki turnuvalarda olduğu gibi 16 takım elemeler yoluyla turnuvaya gitmeyecek. Bu nedenle yeni format; Milli Takım'ın katılım şansını azaltmıyor ya da artırmıyor.

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