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Spor A Millî Takım'dan üzen haber! Çağlar Söyüncü, aday kadrosundan çıkarıldı
Spor

A Millî Takım'dan üzen haber! Çağlar Söyüncü, aday kadrosundan çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-14 14:28:00 -
A Millî Takım'dan üzen haber! Çağlar Söyüncü, aday kadrosundan çıkarıldı

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Millî futbolcu Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Millî futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, A Millî Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı" ifadeleri kullanıldı.

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