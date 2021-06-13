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Spor A Milli Takım'da Galler maçında kadroda önemli değişiklik
Spor

A Milli Takım'da Galler maçında kadroda önemli değişiklik

Galler karşısına çıkacak olan A Milli Takımımızda önemli değişiklikler yapılacak. Yusuf, Kenan, Okay ve Merih'in kulübeye çekilmesi beklenirken, onların yerine ise sol kanatta Cengiz, sağ kanatta İrfan Can, orta alanda Kaan ve stoperde de Ozan Kabak düşünülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 09:56:00 -
A Milli Takım'da Galler maçında kadroda önemli değişiklik

Milliler'de, 16 Haziran'da Bakü'de oynanacak Galler karşılaşmasında ilk 11'de farklı isimlerin oynamasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, kurmaylarıyla yaptığı ilk değerlendirmede, İtalya önünde beklentilerin uzağında kalan futbolcularını yedeğe çekme kararı aldı. Mutlak kazanmak parolasıyla çıkacağımız Galler maçında Yusuf Yazıcı'nın yerine Cengiz Ünder'in sahada yer alma ihtimali bir hayli yüksek gözüküyor.

Çok motiveydi

Güneş, Roma'da oyuna girdikten sonra takıma hareket getiren ve çok motive durumda olan Cengiz'den, Bakü'de maksimum performans alacağını düşünüyor. Hücumda hiç etkili olamayan Kenan Karaman'ın yerine sağ kanatta bu kez İrfan Can Kahveci olacak. Cengiz sola geçerken, Hakan Çalhanoğlu asıl istediği yerde, Burak Yılmaz'ın arkasında sahne alacak. Stoperde Merih'in yerine Ozan Kabak’ın, orta alanda Okay'ın değil bu kez Kaan Ayhan'ın tercih edileceği öngörülüyor.

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Yorumlar

ALBAYRAK

Azerbaycan ve moldova maçlarında gördüğümde dedim bu oyunla bu çocuklar bırakın gruptan çıkmayı avaraj takımı olur
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