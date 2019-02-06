0553 313 94 23

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya sert sözler: Türkiye’nin halini görüyoruz

Dinamo Bükreş teknik patronu Mircea Rednic, Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu için çok sert ifadelerde bulundu.

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:22
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya sert sözler: Türkiye’nin halini görüyoruz

Dinamo Bükreş Teknik Direktörü Mircea Rednic, kendisini ve futbol anlayışını eleştiren A Milli Takım Teknik DirektörüMircea Lucescu hakkında çok sert ifadeler kullandı. Rednic, “Ayaklarını öpmem gerektiğini söylemiş. Gitsin bunu oğluna söylesin.

Lucescu bana futbol falan öğretmedi. Sadece spor kariyerimde rehberlik etti. Onu dinlemekten çok daha önemli işlerim var. Türkiye’nin halini görüyoruz!” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:22
  1. Mircea Lucescu
  2. A Milli Takım Teknik Direktörü
  3. Mircea Rednic
  4. Dinamo Bükreş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - Eski Yargıtay üyesinin ses kaydı ortaya çıktı
    1. GRAFİKLİ - Eski Yargıtay üyesinin ses..
    2. Avrupa borsaları
    3. Trabzonspor'da genç kaleciler güven..
    4. “Huawei, Turkcell için güvenilir bir..
    5. Karatenin "Bulut" kardeşleri
    6. ASELSAN ve savunma sanayicileri Güç..
    7. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea..
    8. İran'ın Irak sınırındaki taş evler..
    9. İhracatı zirveye otomotiv ile 46 ürün..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'a geliyor
    11. Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak..
    12. PKK'nın inlerine girildi! İşte içinden..
    13. AB'yi kuran Maastricht Anlaşması 27..
    14. Döviz hesapları bir yılda 220,5 milyar..
    15. Radyasyonu emen seramik
    16. TCMB'den repo ihalesi
    17. GRAFİKLİ - Özel Harekatı vuran FETÖ'cü..
    18. Seramik sektörüne turizm dopingi
    19. Futbol camiasından Terim ailesine..
    20. Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel..
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"