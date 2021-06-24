A Milli Takım 'tarih'e geçti

EURO 2020'de A Grubu'nda yer alan A Milli Takım, turnuva defterini eksi 7 averajla ve puansız kapattı. Ay-Yıldızlılar gösterdiği kötü performansla turnuvaya adeta damga vurdu. Kuzey Makedonya'yla birlikte puan alamayan 2 takımdan biri olan Türkiye, eksi 7 averajla zirveye oturdu.

24 takım arasında sonuncu olduk

Milliler, Avrupa Şampiyonası'nı Kuzey Makedonya ile birlikte puan alamadan kapatan iki takımdan biri oldu. İtalya, Galler ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, rakiplerinden tam 8 gol yerken, sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Grup aşamasını eksi 7 averajla tamamlayan Şenol Güneş'in öğrencileri, turnuvaya katılan 24 takım arasında sonuncu oldu.

En çok gol yiyen takım

Ay-Yıldızlılar, ayrıca turnuva tarihinde (1984) Yugoslavya (10) ve (2004) Bulgaristan'ın (9) ardından şampiyonalarda yediği 8 golle en çok gol yiyen takımlardan biri olmayı başardı.

Uğurcan 'kurtarış'ta zirvede

Kalecimiz Uğurcan Çakır ise grup aşamasında yaptığı 18 kurtarışla bu alanda zirvede yer aldı.