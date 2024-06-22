A Milli Takım Portekiz karşısında darmadağın oldu! Montella'nın kadro tercihi maçın önüne geçti
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Maça teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihleri damga vurdu.
BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan mücadelede A Milli Futbol Takımı, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.
Portekize galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada Samet Akaydın kendi kalesine ve 56. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.
Bu sonucunun ardından Portekiz puanını 6'ya çıkardı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Milli Takım ise 3 puanda kaldı.
Müsabakaya teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihi damga vurdu. Gürcistan maçının yıldız isimleri Arda Güler, Kenan Yıldız ve Mert Müldür maça yedek başladı.
Gruptaki son maçta Türkiye, Çekya ile karşılaşacak. Portekiz ise Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
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