2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Türkiye ile Norveç 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlıların aldığı sonucun ardından pek çok kişi ‘Milli takım gruptan çıkar mı?’ sorusuna cevap aramaya başladı.

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

Türkiye oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve mağlubiyet aldı. Ay-yıldızlılar 12 puanla 3.sırada yer alıyor. G Grubu'nda 16 puanlı Hollanda lider, 14 puanlı Norveç ise ikinci sırada bulunuyor. Türkiye'nin grupta kalan 3 maçını da kazanması gerekiyor. Ayrıca Hollanda'nın en az 4, Norveç'in ise 2 puan kaybetmesi gerekiyor. Play-off turu içinse grubun ikinci tamamlanması gerekli. Bunun içinse Türkiye'nin 9 puan alıp Norveç'in 3 puan kaybetmesi yeterli olacak. Şayet bu süreçte Norveç 2 puan kaybederse bu kez averajlara bakılacak.