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Spor A Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
Spor

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

Türkiye gruptan çıkar mı? Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. Maçında Norveç ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Maçın ardından pek çok kişi ‘Türkiye gruptan nasıl çıkar?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye gruptan çıkar mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-09 12:59:00 -
A Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Türkiye ile Norveç 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlıların aldığı sonucun ardından pek çok kişi ‘Milli takım gruptan çıkar mı?’ sorusuna cevap aramaya başladı.

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

Türkiye oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve mağlubiyet aldı. Ay-yıldızlılar 12 puanla 3.sırada yer alıyor. G Grubu'nda 16 puanlı Hollanda lider, 14 puanlı Norveç ise ikinci sırada bulunuyor.  Türkiye'nin grupta kalan 3 maçını da kazanması gerekiyor. Ayrıca Hollanda'nın en az 4, Norveç'in ise 2 puan kaybetmesi gerekiyor. Play-off turu içinse grubun ikinci tamamlanması gerekli. Bunun içinse Türkiye'nin 9 puan alıp Norveç'in 3 puan kaybetmesi yeterli olacak. Şayet bu süreçte Norveç 2 puan kaybederse bu kez averajlara bakılacak.

 

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