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Spor A Milli Takım 90+4'te maçı çevirdi
Spor

A Milli Takım 90+4'te maçı çevirdi

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kalırken, oynadığı futbolla büyük beğeni çekti.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 00:46:00 -
A Milli Takım 90+4'te maçı çevirdi

Özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelen Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Köln Stadı'nda Almanya ile 3-3'lük skorla berabere kaldı.

Almanya 45+1. dakikada Havertz ve 58. dakikada Neuhaus'un gollerile 2 kez öne geçerken, A Milli Takımımızda 50. dakikada Ozan Tufan ve 67. dakikada Efecan Karaca ile beraberliği buldu. Ev sahibi ekipte 81. dakikada sahneye çıkan Waldschmidt, takımını tekrar üstünlüğe taşırken, 90+4. dakikada Kenan Karaman maçın skorunu belirledi: 3-3.

Türkiye'yi konuk ettiği 9 maçın sadece birini kaybeden Almanya (5 galibiyet ve 3 beraberlik), tek mağlubiyetini Haziran 1951'deki ilk karşılaşmada almıştı.

A Milli Takımımız UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

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