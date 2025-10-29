  • İSTANBUL
AB ülkesi, özel etkinlik yapacak! Orduyu Türklerle güçlendirme planı

Son dakika! Netanyahu ateşkesi bozdu: Cesetleri bahane edip Gazze'ye saldırdı

Ekrem için 'Tam ajan...' ifadesini kullanmıştı! Nedim Şener şimdi de MİT'in videosunu paylaştı: Casusluk Nedir?

İş makinesi ile ATM’yi yerinden söküp kamyonete yükleyip kaçtılar

Siyonist vekillerden akıl almaz çağrı: Tek suçları Filistinli öldürmek olan Yahudi katilleri affedin!

Ekrem’e dün öyle bugün böyle! Fırıldak Cemal kıvırmadan yapamıyor

Hani bunlar her yaz dünyayı geziyordu! Almanya’da 2.5 milyon emekli geçinmek için çalışıyor

Üvey oğlunun ifadesi ortaya çıktı! İsrail'den casus Hüseyin Gün'e özel muamele

Katar Savunma Bakanı Al Sani, Altay Tankı teslim töreninde konuştu

NATO'dan Çin ve Rusya tehdidi: İzin vermeyeceğiz
A Milli Kadınlar Tarih Yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telefonu!
Spor

A Milli Kadınlar Tarih Yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telefonu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
A Milli Kadınlar Tarih Yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telefonu!

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı İzmir'de 3-0 mağlup etti. İlk maçı da 4-0 kazanan milliler, B Ligi'nde kalmaya hak kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maçın ardından takımı telefonla arayarak bizzat kutladı ve "Bu başarının tekrarını sizlerden bekliyorum" dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde kalma mücadelesi verdiği play-out rövanş maçında Kosova'yı bir kez daha mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada milliler, rakibini 3-0 yenmeyi başardı.

Eşleşmenin ilk ayağında deplasmanda Kosova'yı 4-0 yenen ay-yıldızlı ekip, rövanş maçını da kazanarak toplamda 7-0'lık üstünlükle B Ligi'ndeki yerini korudu.

 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KUTLAMA

 

Müsabakanın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı aracılığıyla A Milli Takım oyuncularıyla telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "A Milli Kadın Futbol Takımımızı 4-0'ın rövanşında 3-0 kazandığı için tebrik ediyorum. Bu başarının tekrarını sizlerden bekliyorum" ifadeleriyle takımı kutladı.

Erdoğan, maçın oynandığı Gürsel Aksel Stadı'na ilişkin olarak ise "İzmir'de son dönem yaptığımız en önemli statlardan bir tanesi... Kızlarımız da bunun hakkını verdi. Kendilerini tebrik ediyorum" yorumunu yaptı.

 

HAKEM BAYGINLIK GEÇİRDİ, MAÇ GECİKMELİ BAŞLADI

 

Öte yandan, maç öncesinde beklenmedik bir olay yaşandı. Maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow, seromoni esnasında baygınlık geçirdi.

Bu durum nedeniyle maç yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı. Diakow'un maça devam edememesi üzerine 4. hakem Miriama Bockova karşılaşmayı yönetti.

 

