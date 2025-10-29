A Milli Kadınlar Tarih Yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telefonu!

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde kalma mücadelesi verdiği play-out rövanş maçında Kosova'yı bir kez daha mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada milliler, rakibini 3-0 yenmeyi başardı.

Eşleşmenin ilk ayağında deplasmanda Kosova'yı 4-0 yenen ay-yıldızlı ekip, rövanş maçını da kazanarak toplamda 7-0'lık üstünlükle B Ligi'ndeki yerini korudu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KUTLAMA

Müsabakanın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı aracılığıyla A Milli Takım oyuncularıyla telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "A Milli Kadın Futbol Takımımızı 4-0'ın rövanşında 3-0 kazandığı için tebrik ediyorum. Bu başarının tekrarını sizlerden bekliyorum" ifadeleriyle takımı kutladı.

Erdoğan, maçın oynandığı Gürsel Aksel Stadı'na ilişkin olarak ise "İzmir'de son dönem yaptığımız en önemli statlardan bir tanesi... Kızlarımız da bunun hakkını verdi. Kendilerini tebrik ediyorum" yorumunu yaptı.

HAKEM BAYGINLIK GEÇİRDİ, MAÇ GECİKMELİ BAŞLADI

Öte yandan, maç öncesinde beklenmedik bir olay yaşandı. Maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow, seromoni esnasında baygınlık geçirdi.

Bu durum nedeniyle maç yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı. Diakow'un maça devam edememesi üzerine 4. hakem Miriama Bockova karşılaşmayı yönetti.