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A Milli Kadın Voleybol Takımı kampa girdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Olimpiyat Oyunları Kıtalararası Elemeleri ve Ankara’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için İzmir’de kampa girdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:06
A Milli Kadın Voleybol Takımı kampa girdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Olimpiyat Oyunları Kıtalararası Elemeleri ve Ankara’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için İzmir’de kampa girdi.


A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2-4 Ağustos tarihlerinde Çin’de yapılacak olan 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtalararası Elemeleri ve 23 Ağustos- 8 Eylül tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarına bugün İzmir’de başladı. 16 sporcunun yer aldığı hazırlık kampında ay-yıldızlılar, Başantrenör Giovanni Guidetti eşliğinde hazırlıklarını, TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi’nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. 22 Temmuz Pazartesi gününe kadar burada çalışacak olan kırmızı-beyazlılar, 23 Temmuz Salı günü İtalya’ya geçerek, İtalya ile ikili kamp dönemine girecek. A Milli Kadın Voleybol takımı bu sürede 3 hazırlık maçı yapacak.


Millilerin hazırlık kampında şu isimler yer alıyor:



Pasörler: Cansu Özbay, Ezgi Dilik, Naz Aydemir Akyol


Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Kübra Akman, Zehra Güneş, Aslı Kalaç


Smaçörler: Hande Baladın, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Meliha İsmailoğlu


Pasör çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Gözde Yılmaz


Liberolar: Şebnem Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:06
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