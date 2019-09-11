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A Milli Futbol Takımı'nın Moldova zaferi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Avrupa Şampiyonası grup maçında Moldova'yı 4-0 gibi farklı skorla geçen Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyor, önümüzdeki maçlarda da iyi sonuçlar elde ederek şampiyonaya katılma hakkı kazanacağımıza yürekten inanıyorum"- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Moldova karşısında sergilediği güzel futbolu 4 golle taçlandıran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Teşekkürler Milli Takım"- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "Dört dörtlük bir maçtı. Türkiye'ye galibiyet çok yakışıyor. Tebrikler Milli Takım"

11 Eylül 2019 Çarşamba 00:47
A Milli Futbol Takımı'nın Moldova zaferi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Takım'ı tebrik etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Avrupa Şampiyonası grup maçında Moldova'yı 4-0 gibi farklı skorla geçen Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyor, önümüzdeki maçlarda da iyi sonuçlar elde ederek şampiyonaya katılma hakkı kazanacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından "Moldova karşısında sergilediği güzel futbolu 4 golle taçlandıran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Teşekkürler Milli Takım." paylaşımında bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından "Dört dörtlük bir maçtı. Türkiye'ye galibiyet çok yakışıyor. Tebrikler Milli Takım." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise sosyal medya hesabından #MilliTakım etiketiyle "Avrupa Şampiyonası yolunda Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum." paylaşımına yer verdi.


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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 00:47
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