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Spor A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 öncesi kamp kadrosu açıklandı
Spor

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 öncesi kamp kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi Antalya'da düzenlenecek ilk etap kamp kadrosunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 12:24:00 -
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 öncesi kamp kadrosu açıklandı

Deneyimli teknik adam, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, milli takımın 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa gireceğini belirtti.

Antalya'da 27 ve 31 Mayıs'ta 2 hazırlık maçı yapacaklarını aktaran Şenol Güneş, 3 Haziran'da Almanya'da bir özel müsabaka daha oynayacaklarını kaydetti.

Kamp kadrosunun 1 Haziran'da 26 oyuncuya düşeceğini ifade eden Güneş, şampiyonanın başlayacağı 11 Haziran'a kadar sakatlık ve hastalık durumunda kadroda sınırsız değişim haklarının bulunduğunu kaydetti.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği 30 kişilik ilk etap kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).

 

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