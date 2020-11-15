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Spor A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında ağırladığı Rusya'yı 3-2 mağlup etti.
Spor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında ağırladığı Rusya'yı 3-2 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 21:52:47 -
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında ağırladığı Rusya'yı 3-2 mağlup etti.
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