A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, AA'nın sorularını cevapladı (2)

ANKARA (AA) - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Yabancı futbolcu alsan da almasan da üreteceksin." dedi.

AA muhabirinin sorularını cevaplayan Güneş, altyapıdan futbolcu yetiştirilmesinin öneminin altını çizdi.

"Üretim yapmadığınız yerde yarışmanız iyi olmaz." diyen Güneş, "Ürettiğin için oyuncu dışarı çıktı. Üreteceksin, yabancı alsan da almasan da üreteceksin. Ürettiğin zaman ihtiyacın yoksa niye alacaksın. Bugünkü durumumuz bundan önce yaptıklarımızın karşılığı olan bir durumdur. Bundan sonra daha iyisini yapmak için yeni politikalar üretmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu söyleyebilirim ama bunu 'ben yabancı istemiyorum, o yabancı istiyor' kavgası içinde yaptığımız müddetçe bize sonuç getirmez. Sadece kavgayı, tartışmayı büyütür. Bunların bir yıl sonra gündeme gelmesini, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nın önüne koymak istemiyorum. Bu şampiyonalarda alacağımız sonuçlar, oynayacağımız oyunlar iyi olduğu zaman bunların daha güzel, kolay yapılacağını düşünüyorum."





- "Birinci kategoriye çıktığımızı düşünüyorum"





Milli takımın hazırlık maçı programı hakkında bilgi veren Güneş, tekliflerin diğer ülkelerden geldiğine işaret etti.

Belçika'dan da hazırlık maçı teklifi geldiğini dile getiren Güneş, A Milli Takım'ın güçlü takımlarla özel maçta karşılaşacak olmasına ilişkin "Milli takıma rağbet olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin aldığı sonuçlar itibarıyla değerinin, öneminin artığını biliyoruz. Başarı da gelince güzel bir durumdayız. Almanya, Hırvatistan'dan teklif geldi, biz kabul ettik. Şimdi Belçika var, hocasıyla görüştük. Onlar talep etti, olumlu bakıyorum. Güçlü takımlar olsun istiyorum. Bu tip takımlarla kendi yerimizi tayin etme şansımız var. Zaman zaman daha zayıf takımlarla da taktik olarak oynayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Güneş, "Bir ara üst klasman takımları kendi aralarında oynuyordu. Daha alt takımlar da kendi aralarında oynamak zorunda kalıyordu. Bizim o konuda birinci kategoriye çıktığımızı düşünüyorum. Bunu kullanmak ve değerlendirmek durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.





- "Artık tesadüfe bırakacağımız bir iş değil"





İzlanda maçının ardından kullandığı "Türk futbolunun modelini ve stilini yeniden dizayn etmemiz gerekiyor." sözlerini açan Güneş, şunları kaydetti:

"Aslında o konuda çok çalışmıştım. Antrenörler, futbolcu ve hakemler derneği, medyayla paylaştım. Onlar da öncü olmamı istediler. Ben öncü olurum ama birlikte yapacağımız bir iş. Kulüplerin kurumsal yapısı, ekonomik dizayn, tesislerin daha kullanılır hale getirilmesi, okulların futbol kulüpleriyle bağlantılı olması, okul ve spor beraber gitmez düşüncesinin değiştirilmesi gibi çok büyük projeler var. Bunlara akademi, fabrika diyelim. Artık tesadüfe bırakacağımız, belli bir kesime bırakacağımız bir iş değil. Tarımda, sanayide olduğu gibi yatırımı olan ama karşılığını alan bir ülke olmak zorundayız. Ürettiğimiz oyuncuları yurt dışına göndermemiz gerekiyor. Bu şartlara göre kısmen bunu yapıyoruz. Bugün yapmıyoruz desek yanlış olur. Oyuncularımızın sayısını ve kalitesini artırmak gerekiyor. Ürettikten sonra değerli kılmalı, bunları yurt dışına gönderelim, döviz olarak da kazanalım, ülke tanıtımını yapalım."

"En kötü ihtimalle de o oyuncularımız kendi alt ligilerinde oynar." ifadelerini kullanan Güneş, "Hiç olmazsa futbolcu okuyamaz, entellektüel seviyesi düşük düşüncesinden sıyrılmamıza yararı olur. Bunlar aslında yapılabilecek şeyler." diye konuştu.

(Sürecek)