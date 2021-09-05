A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: Üç puan önemli ama rakibimiz Hollanda, o maça hazırlanacağız

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, rakibin gücünü bildiklerini, grupta puan alamadıklarını söyledi. Gol atma ihtimali de zor olan bir takım olduğunu aktaran Şenol Güneş, şöyle devam etti:

"Bizim için de üç puana ihtiyacımız olan bir maçtı, iyi başladık, hızlı başladık. Kaçan penaltıya rağmen iyi oynadık. Rakibin direnci 60. dakikaya kadar devam edebiliyor, hızlı kontra atağa çıkan De Barra ile bunu kullanmaya çalışan bir takım. Zaman zaman o çıkışlara izin verdik. Onun dışında daha iyi oynadık, haliyle iyi oyuncularımız var, pozisyonları bulduk. Bugün hatalarımıza rağmen 6-7 yapabilirdik onu yapmadık. İlk yarıda gol gelseydi farkı bir düşüncemiz vardı. Bazı oyuncuları sahaya sürmeyebilirdik, skor erken gelmeyince bu değişiklileri yapmak zorunda kaldık. Giren oyuncular golleri attı. Oyuncu kalitemiz, oyuncu arzusu onlara üstün gelecekti, bu da sahaya yansıdı. Dinlenmesi gereken bazı oyuncularımız vardı onları dinlendirmek istedik ama oyun olumsuz gidince sahaya koymak durumunda kaldık. Üç puan önemli ama rakibimiz bu değil Hollanda, o maça hazırlanacağız."

Deneyimli teknik adam ilk 11'de sahaya çıkan bazı oyuncuların performanslarının eleştirilmesi hakkında ise şöyle konuştu:

"Hepsi bizim oyuncumuz bunlara şans vermek, görmek gerek. Onlar içinde en fazla olumsuz etkileneni Enes oldu. Çünkü penaltıyı atamadı. Suni çimde daha önce oynamıştı Andorra maçında, iyi de oynamıştı, orada da penaltı olmuştu atmıştı, burada atamadı. Oyun başındaki penaltı onu daha da zor duruma düşürdü. Bazı oyuncular karakterleri sebebiyle daha içine kapanık oluyor, bu da özgüven kaybını arttırıyor, baya sahada silik kaldı. Benim beklentimin de altında kaldı. Getafe'de koşan arayan, hücumda etkili olmasa bile rakibi rahatsız eden oyuncu coşkusu bugün onda yoktu. Diğer oyuncular elinden geleni gösterdiler, becerisizlikleri yanlışları değerlendirilir. Efecan'ı beğendim, gayet iyi oynadı, görevini iyi yaptı. Tek tek oyuncuları muhakeme yapmak doğru değil, çünkü rakibimizin gücü de belli. Bazı oyuncular oyun içinde daha çok yapabilirdi. Bunlar eksikti ama ne kadar istekli olursa olun, rakibin gücü oranında konsantrasyon düşüp çıkabiliyor."

"Bizim hesabımız bu maç için bitti, Hollanda maçına çıkıp o maçı kazanmak, en kötü berabere kalarak avantajlı dönmek istiyoruz." diyen Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Bir puan öndeyiz, rakiple berabere kalırsak 1 puan geride tutuyoruz. Norveç bize gelecek. Kazanırsak kayıp puanları telafi edeceğiz. Bu yarışın ilk devresini kapattık, son maçta 3 golle 3 puan alarak ilk yarıyı lider bitirdik. Bir Hollanda ve Norveç maçında çok daha huzurluyduk, stres yoktu, Avrupa Şampiyonası'nda bir özgüven kaybı olduğu bir gerçektir. Karakter olarak iyi niyetli olan oyuncularımızın sonuçtan kaynaklanan güven kaybı olduğunu görebiliyorum. Dediğim gibi Enes'in bundan daha iyi oyuncu olduğunu biliyorum ama şu an oynayacak durumda görünüyor. Hele penaltı kaçırdıktan sonra sahada yok gibiydi. Buna benzer başka oyuncular var. Bu maçtaki oyunu çok iyi olsa da Hollanda maçı farklı olacaktır. Asıl değerlendirme Hollanda maçında olacaktır. Karadağ bizden aldığı puanla yarışta varmış gibi gözüktü Hollanda yenilgisiyle tamamen geride kaldı. 11 puanla ilk yarıyı lider kapatıyoruz. Oyundan eksikleri yine konuşacağız, eldeki en iyi kadroyla sahaya çıkacağız."

"Efecan'ın beklentime göre daha etkili olduğunu düşünüyorum"

Güneş, bazı aksilikler yaşadıklarının da altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bazı oyuncularımız geç geldi, hala gelemeyen var. Ozan Tufan hala gelemedi, belki yarın Hollanda'ya gelecek. Daha önce sarı kartları olan Cengiz, Hakan’ı hiç koymayı düşünmüyordum. Cengiz'i bir ara atacaktık, suni çim koymayalım dedik. Sakat, cezalı oyuncumuz yok, sadece Zeki'nin ufak rahatsızlığı vardı çıkarken. Çağlar, Cengiz, Hakan'ın da sarı kart sınırında. Bu maçı geride bıraktık. Geçen maçta daha iyi oynadık, daha farklı kazanacağımız maçı 2-2 bitirdik, o hatalarımızı da konuşuyoruz tabii. Herkesin gördüğü hatayı biz de görüyoruz. Halil İbrahim yeni geldi, oynayabilirdi ama oynadığı maç sayısı az. Transfere bağlı durumlar var, yeni transfer oldu, oradan Türkiye'ye geldi. Çağlar’ı bile soru işareti olarak gördük, 3-4 gündür çalışıyor ama yeni geldi. Yine gelecek Ozan Tufan var, Ozan Kabak iyi çalıştı ama hiç maç yapmadı. Elde oynayan, bizimle çalışan Enes var, Kerem de kendi takımında oynuyor. Efecan'ın beklentime göre daha etkili olduğunu düşünüyorum. Çok dinamikti, çok gayretliydi ama orada Cengiz var elimizde. Başlangıçta skoru farklı yakalasaydık, başka oyuncuları koymayı düşünüyorduk."

Milli Takım Teknik Direktörü, Efecan Karaca'nın ikinci yarıda sol bekte görev yapmasıyla ilgili gelen bir soruyu ise "Efecan tecrübeli bir oyuncu. Orada da rakibi iyi kapattı. Devre arasında üç oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldık. Yapacağımız hamleyi dördüncü beşinci oyuncu değişikliğini düşünerek dikkatli yapmak zorundaydık. Rıdvan'ı daha önce alabilirdik ama oyunun gidişi kötü olursa Cengiz'i alırsam başka hamle şansımız kalmayacaktı. Efecan'ı oraya çektik, baktım iyi oynadı, devam etti. Bu arada goller geldi." şeklinde yanıtladı.

Şenol Güneş, "Bu maçta Uğurcan'a görev verdiniz? Kaleci tercihinizi etkileyen neydi?" sorusuna da "Üç kalecimiz de iyi kaleci. Bunu kamuoyu da söylüyor. Üç kalecinin durumunu anlattım ama yanlış değerlendirildi. Mert başlangıçta bu takımın direk oynayan kalecisiydi. Başakşehir'de son dönemi sıkıntılı geçirdi e sonra transfer yaptı. İki tane genç kalecimiz var, bunlar da var ve geliyor. Hangisi olur o olur, bu olur Uğurcan ile Avrupa Şampiyonası'nı geçirdik, tüm oyuncularda olumsuzluklar oldu. Sezon başına baktığınızda ikisi de iyi gidiyor. Böyle bir şansı Altay'a vermek istedik, bu maçta da tekrar Uğurcan'a şans verdik. Uğurcan daha önce suni çimde oynamıştı. Uğurcan'dan memnunum, Altay'dan da memnunum, son maçta yediğimiz gol etkileyebilir ama genel olarak ne Altay’dan ne de Uğurcan’dan milli takım vazgeçemez. Aynı şey Mert için de geçerli. Maçına göre değişebilir." yanıtını verdi.