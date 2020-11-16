A Milli Futbol Takımı, Rusya'yı 3 golle devirdi

A Milli Futbol Takımı, Ülker Stadyumu'nda UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 5. maçında Rusya ile karşılaştı. A Milli Futbol Takımı oyuncuları Cengiz Ünder'in attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Türkiye, Rusya ile UEFA'ya B Grubu 3. Lig sahasında beşinci maçı 3-2 mağlup etti.

8. dakikada misafir takım gole yaklaştı. Mirançuk'un pası ile ceza sahasında topla buluşan Cheryshev, beklemeden döndü ve şutunu çekti, top küçük bir farkla auta gitti.

10. dakikada Rusya'nın sağ kanat atağında Zobnin ceza sahası ortasına gönderirken, Zabolotny altı pasla kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

11. dakikada Rusya öne geçti. Milli takım savunmadan çıkarken Merih Demiral topu kaybetti. Sağ kanattan ceza alanına giren Kuzyaev, altı pasın önünde pası Cheryshev'e attı. Bu oyuncunun vardığında vurduğu top ağlara gitti: 0-1.

24. dakikada Rusya'da 10 kişi kaldı. Orta sahadan Rusya savunmasına doğru atılan topu kapmak için harekete geçen Cenk Tosun, ceza sahası önünde Semenov tarafından düşürüldü. Maçın hakemi Marciniak, Semenov'a kırmızı kartını gösterdi.

26. dakikada milli takım berabere kaldı. Caner Erkin'in sol kanattan ortasında ön direğe vuran Kenan Karaman, topu filelere yolladı: 1-1.

28. dakikada ay yıldızlı ekip, Rus ceza sahasının sağından bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Cengiz Ünder'in sert şutunda, az farkla top üstten dışarı çıktı.

32. dakikada milli takım 2-1 öne geçti. Rusya ceza sahasında Kaan Ayhan ile paslaşan Cengiz Ünder, sağ ortasına isabet etti ve direğe vuran top fileye gitti: 2-1.

46. ​​dakikada Rusya'nın sol kanattan hızlı gelişen atağında Özdoev ceza sahasına girdi. Özdoev'in sol çapraz şutunda, kaleci Mert ayağıyla golü engelledi, top kornere gitti.

51. dakikada Kuzyaev, Rus ceza sahasına giren Ozan Tufan'ı vurdu. Hakem Marciniak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Cenk Tosun, kaleci Guilherme ve topu ayrı kornere gönderdi: 3-1.

57. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan yapılan atakta Karavaev ceza sahasına girdi ve topu son çizgiye sürdü. Kuzyaev'in vuruşunda, bu oyuncunun altı pas önce getirdiği topu kontrol ettikten sonra şut çekti top fileye gitti: 3-2.

67. dakikada Cenk Tosun'dan aldığı pasla topla karşılaşan Deniz Türüç, şutunu Rusya ceza sahası dışından küçük bir şutla top üstten auta çıktı..

75. dakikada konuk ekip etkili oldu. Sağ kanatta topla buluşan Karavaev ceza sahasına girdi ve çok sert bir şut çekti. Kaleci Mert yumruklarıyla topu kurtardı ve top boşta kaldı. Ceza sahasına düşen top savunmadan uzaklaştırıldı.

Milli takım 78. dakikada 4. gol şansını kullanamadı. Milli takım, Hakan Çalhanoğlu ile kontra atak başlattı. Hakan, sağdaki Ozan'a pası attı. Ozan, ceza sahasında Cenk Tosun'a pasını verdi ve bu oyuncunun sağdan şutunda meşin üstten auta gitti.

Maç, ay yıldızlı takımın 3-2 galibiyetiyle sona erdi.

Gruptaki ilk galibiyetini elde etti

UEFA Uluslar Ligi B 3. Grubun beşinci maçında sahasında Türkiye'yi 3-2 mağlup eden Rusya, gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında Cheryshev'in golünü engelleyemeyen ay yıldızlı ekip, 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve maçtan Cenk Tosun'un golleriyle sona erdi. 51. dakikada ceza. Konuk takımın Kuzyaev'in ayağından 57. dakikada attığı gol Rusya için yeterli olmadı.

Türkiye bu galibiyette 6 puan topladı ve gruptaki liderliğini son şansıyla sürdürdü. Grupta ilk yenilgisini alan Rusya, 8 puanda kaldı.



Rusya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, rakibine karşı 8. maçında ilk galibiyetine ulaştı.

Daha önce 7 maçta Rusya ile karşı karşıya kalan ay yıldızlı ekip, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Rusya ile güncel oynanan 7 maçta toplam 3 gol atabilen Türkiye, bu kez rakip ağlar tek maçta 3 kez gol attı.

Türkiye ve Rusya, 20 Nisan 1994 tarihinde Bursa Atatürk Stadı'na karşı ilk karşılaşmada konuk ekip Dmitri Radchenko karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 yılında Rusya'ya üstünlük sağlayarak ilk maçını kazanmayı başardı.

2020 yılına kadar oynanan 6 maçta 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.