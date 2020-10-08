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Spor A Milli Futbol Takımı, Rusya maçının hazırlıklarına başladı
Spor

A Milli Futbol Takımı, Rusya maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:10:12 -
A Milli Futbol Takımı, Rusya maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Rusya ile Moskova'da karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Almanya 4. Lig ekiplerinden SV Bergisch Gladbach 09'un maçlarını oynadığı BELKAW-Arena'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda yenilenme çalışması yapıldı.

Rusya maçının hazırlıklarına iki gün daha Almanya'da devam edecek ay-yıldızlı ekip, 10 Ekim Cumartesi günü Moskova'ya gidecek.

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