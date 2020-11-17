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Spor A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a geldi
Spor

A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a geldi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:06:31 -
A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a geldi

BUDAPEŞTE (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, başkent Budapeşte'ye geldi.

A Milli Futbol Takımı'nı List Ferenc Havalimanı'nda Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve beraberindeki heyet karşıladı. Milliler, havalimanından otobüsle konaklayacakları otele geçti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile milli kaleci Mert Günok, karşılaşmanın oynanacağı Puskas Arena'da TSİ 21.00'de düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

Milli takım, TSİ 21.30'da statta yapacağı antrenmanla Macaristan maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


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