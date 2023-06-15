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Spor A Milli Futbol Takımı, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

A Milli Futbol Takımı, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2023-06-15 20:09:00 -
A Milli Futbol Takımı, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Letonya ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Skonto Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladı. Oyuncular daha sonra dar alanda kurulan çift kalede hücum çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Letonya maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile yönetim kurulu üyeleri izledi.

 
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