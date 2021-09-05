A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı

Gruptaki üçüncü galibiyetini alan milli takım puanını 11'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Cebelitarık ise beşinci maçlar sonunda da puanla tanışamadı. Grupta Hollanda ve Norveç'in de 10'ar puanı bulunuyor.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede milli takıma galibiyeti getiren goller Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'dan geldi. Ay-yıldızı ekip Enes Ünal'la da bir penaltı atışından yararlanamadı.

Türkiye, gruptaki altıncı karşılaşmasını 7 Eylül'de deplasmanda Hollanda ile oynayacak.

Şenol Güneş'ten ikinci yarı başında 3 değişiklik

Cebelitarık karşısında ilk yarıda gol gelmemesi üzerine Şenol Güneş ikinci yarı başında üç değişiklik yaptı. Enes Ünal, Zeki Çelik ve Taylan Antalyalı'yı kenara alan Güneş, Hakan Çalhanoğlu, Halil Dervişoğlu ve Kenan Karaman'ı oyuna sürdü.

Zeki'nin oyundan çıkmasıyla sol bekte maça başlayan Mert Müldür, sağ beke geçti. Sol bekte de Efecan Karaca görev yaptı.

Hakan Çalhanoğlu oyunu değiştirdi

Milli takımda ikinci yarı başında oyuna dahil olan Hakan Çalhanoğlu, Cebelitarık savunmasının kilidini açtı.

Halil Dervişoğlu'nun 54. dakikada attığı golde pası veren Hakan, 64. dakikada da ceza sahası dışından attığı golle oyunu değiştiren isim oldu.

Hakan'ın son dakikalarda bir şutu da direkten döndü.

Milli takım 4 maç sonra kazandı

A Milli Takım'ın Cebelitarık karşısında kazanarak 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) grup maçlarında İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası Eleme grubu maçında da Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı.

Milli takım, bu karşılaşmadan önceki son galibiyetini 3 Haziran'da Almanya'da Moldova ile oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla elde etmişti.

Halil Dervişoğlu 2. golünü attı

Milli takımın Cebelitarık karşısında ilk golünü atan Halil Dervişoğlu, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 5. maçta 2. kez gol sevinci yaşadı.

Hakan Çalhanoğlu 61. maçında 14. golünü, Kenan Karaman da 27. maçında 6. golünü atmayı başardı.

İlk yarı

2. dakikada milli takım penaltı kazandı. Kaan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Efecan, Britto'nun müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Kristo Tohver Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında penaltı noktasını gösterdi. 4. dakikada atışı kullanan Enes Ünal penaltıdan yararlanamadı. Kaleci Coleing, sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.

12. dakikada ay-yıldızlı ekip sol kanattan Orkun ile korneri kullandı. Arka direğe doğru gelen topu altı pas içinde Kaan Ayhan kafasıyla içeriye çevirdi, boşta kalan topa Mert Müldür yakın mesafeden sert vurdu, kaleci Coleing ayağıyla golü engelledi.

43. dakikada Cebelitarık kalecisi Coleing'in uzun vuruşunda topu Çağlar'dan kapan De Barr, ceza sahasına doğru ilerledi. De Barr, ceza sahasına girer girmez yerden şutunu attı kaleci Uğurcan iki hamlede topu kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada Cebelitarık gole çok yaklaştı. De Barr'ın ceza yayı üstünden şutunda kaleci Uğurcan'ın da parmaklarının ucuna da değen top yan direkten döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

54. dakikada milli takım öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'ndan aldığı pasla ceza sahasında topla buluşan Halil, sol ayağıyla sert vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

65. dakikada milli takım farkı 2'ye yükseltti. Efecan'la paslaşan Hakan Çalhanoğlu, rakip ceza sahasına yaklaştı, ceza yayı önünden çok sert vurdu ve topu köşeden ağlara yolladı: 0-2.

68. dakikada ay-yıldızlı ekibin gelişen atağında Yusuf'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kenan, açısını düzeltip yerden şutunu attı, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

78. dakikada Cebelitarık gole yaklaştı. Pons'un sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Chipolina kafayı vurdu, Uğurcan yattı ve topu köşeden çıkardı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

83. dakikada milli takım 3. golünü buldu. Mert Müldür'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Kenan Karaman dönerek vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.

89. dakikada Halil Dervişoğlu'nun kaptığı topu Yusuf Yazıcı rakip ceza sahasına giren Hakan Çalhanoğlu'na gönderdi. Hakan dar açıdan aşırtma bir vuruş yaptı, yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Müsabaka ay-yıldızlı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.