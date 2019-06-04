Antalya’da kamp yapan A Milli Futbol Takımı bayramlaştı. Ramazan Bayramı’nın ilk gününde kampta bulunan futbolcular, teknik ekip ve yönetim kurulu üyeleri birbirleriyle bayramlaşırken, Teknik Direktör Şenol Güneş, Frana ve İzlanda maçlarıyla yeni bir bayram yaşama temennisinde bulundu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda 8 Haziran’da Konya’da Fransa ve 11 Haziran’da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki Regnum Carya Otel’de bayramlaşma gerçekleştirildi.

Törene, A Milli Futbol Takımı Teknik Diretörü Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu ve Hamit Altıntop da katıldı.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, milli takımın ve Türk milletinin bayramını kutladığını belirtti.

Şenol Güneş ise, futbolcu ve ailelerinin bayramını kutlayarak, "Fransa ve İzlanda maçları inşallah bizim için yeni bir bayram olur" dedi.

Güneş, önemli maçlara çıkacaklarını ve her günlerinin bayram tadında geçmesini diledi. Bayramlaşan futbolcu, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri, ardından birlikte fotoğraf çektirdi.

Futbolcular ve teknik heyete daha sonra bayram hediyesi verildi.