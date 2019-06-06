A Milli Futbol Takımı, Antalya'dan ayrıldı - Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Fransa ile oynayacağı karşılaşma için Konya'ya gitti



ANTALYA (AA) - Antalya'daki kamp çalışmalarını tamamlayan A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile oynayacağı karşılaşma için Konya'ya gitti. Belek Turizm Merkezi'ndeki kamp yaptığı otelden otobüsle Antalya Havalimanı'na gelen ay-yıldızı ekip, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Konya'ya hareket etti. Ay-yıldızlılar, Fransa karşılaşmasından sonra 11 Haziran Salı günü İzlanda ile oynayacağı karşılaşma için 9 Haziran Pazar günü bu ülkeye hareket edecek.

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