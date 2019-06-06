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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Slovakya maçı hazırlıkları

- A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey:"Buradaki seyircimizin de bize vereceği katkıyı düşünürsek, Malatya'ya güzel bir gün yaşatmak istiyoruz. Malatya'da ilk milli voleybol maçı oynanıyor. Onun için de galibiyetle bitirmek istiyoruz"

06 Haziran 2019 Perşembe 19:20
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Slovakya maçı hazırlıkları


MALATYA (AA) - Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Ligi 4. maçında Slovakya ile karşılaşacak A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklara başladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, cumartesi günü saat 14.00'te Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanacak maç için aynı salonda yaptıkları antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gruplarında ilk 3 maçı kazandıklarını anımsatan Özbey, kente yine kazanmak için geldiklerini belirtti.

Rakiplerinin uzun, çok fizikli ve gelecek vadeden bir takım olduğunu vurgulayan Özbey, "Onları burada ağırlamaktan çok gurur duyacağız. Ama Malatya'ya da çok güzel bir gün bırakmak istiyoruz. Daha önce de buraya gelmiştim, Türkiye kupasında müthiş bir seyirci ve destek altında voleybol oynamıştık. Ama milli takım organizasyonunun çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Voleybolu çok seviyorlar. İnsanlar sıcak, müthiş bir şey, burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Buradaki seyircimizin de bize vereceği katkıyı düşünürsek, Malatya'ya güzel bir gün yaşatmak istiyoruz. Malatya'da ilk milli voleybol maçı oynanıyor. Onun için de galibiyetle bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli maçların Anadolu'nun çeşitli yerlerinde oynandığını ve farklı şehirlerde büyük bir sevgiyle karşılaştıklarını dile getiren Özbey, bu sayede dışarıdan gelen takımlara ülkenin kültürünü, misafirperverliğini gösterdiklerini söyledi.


- "Erkek voleybolunda tırmanış sürecektir"


CEV organizasyonunun ardından önlerinde Avrupa Şampiyonası'nın olduğunu hatırlatan Nedim Özbey, şöyle konuştu:

"Geçen yılki kadromuzdan 9 kişi daha yeni adam çağırdık. Onlarla da başarılı olduk. Geçen sene de başarılı olduk. O çocukların sayısını çoğaltmamız gerekiyor. Bu gençlere çok şans vermemiz gerekiyor. Onlar da şans buldukça değerlendiriyorlar. Tabii başlarına bir iki ağabey olarak koymak zorundayız. Kadınlar zaten belirli bir pozisyondalar, erkek voleybolundaki tırmanış sürecektir."


- Arslan Ekşi: "Rehavete kapılmamalıyız"


A Milli Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Arslan Ekşi ise organizasyona müthiş bir başlangıç yaptıklarını ve oynadıkları tüm maçları kazandıklarını söyledi.

Slovakya'yı da yenmek istediklerini vurgulayan Arslan, "İlk 3 maçımızı kazandık. Rakiplerimize gücümüzü gösterdik. Bunu devam ettirmemiz lazım. Rehavete kapılmamalıyız. Ev sahibi olduğumuz için daha avantajlı olacağız. O yüzden hem Malatya hem de Trabzon'da oynayacağımız maçlar bizim için çok önemli. 5'te 5 yapıp son maça bırakmadan işi bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 19:20
  1. A Milli Voleybol Takımı Kaptanı Arslan Ekşi
  2. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Avrupa Altın Ligi
  3. Başantrenör Nedim Özbey
  4. Voleybol

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