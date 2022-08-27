  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu da oldu! Başıboş köpeklerin başına bekçi dikilecek!

Resmi Gazete'de yayımlandı: TMSF ile ilgili yeni karar!

"Sapık"a savunma yapan Kılıçdaroğlu'nun hapse attırdığı Fatih Tezcan'a alçak saldırı! Kişisel hesabından flaş açıklama

Belarus'tan 'nükleer' hamle! Sevkiyat sır gibi saklanıyor

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Toplam rakam 984 bin 536 ton!

Kripto para piyasası yine tepe taklak oldu: Bitcoin'den sert düşüş!

Nevşin Mengü yine şaşırtmadı! İmam Hatiplilere hakaret eden edepsiz Gülşen'i böyle savundu

Rusya’ya SİHA satılacak mı? Beklenen açıklama geldi

Pakistan'da acil durum ilanı

Şarkıcı Gülşen, cebini dolduran AK Partili belediyenin burnundan getirmiş! Hem yüz binlerce lirayı götürmüş, hem de had bildirmiş!
Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'ı konuk edecek
Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'ı konuk edecek

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında yarın Sırbistan'ı konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 11:05:00 -
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'ı konuk edecek

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Kapalı gişe oynanacak müsabaka, NTV'den naklen yayımlanacak.

Milliler, ikinci turdaki ilk maçında Letonya'ya deplasmanda 111-85 yenildi. Sırbistan ise sahasında Yunanistan'ı 100-94 mağlup etti.

Türkiye, I Grubu'nda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet sonucunda 5. sırada yer alıyor. Elemelerde oynadığı maçların 2'sini kazanan ve 3'ünden mağlup ayrılan Sırbistan ise averajla 4. basamakta bulunuyor.

Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turdaki 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Maç programı

10 Kasım: Türkiye-Belçika

13 Kasım: Sırbistan-Türkiye

24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya

27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye

Aday kadro

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Shane Larkin, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23