  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, Orhun Ene yönetiminde ilk antrenmanını yaptı
Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Orhun Ene yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 21:38:51 -
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Orhun Ene yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, yeni başantrenörü Orhun Ene yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan ve Hollanda ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, Orhun Ene yönetiminde çalıştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda, Orhun Ene yönetimindeki idmanda hücum ve savunma setleri üzerine çalışıldı.

Milli takım, İstanbul'un ev sahipliğinde Kovid-19 salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda 27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"Erdoğan Arınç ile yollarını tamamen ayırdı"

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya tahliye çağrısına gösterdiği sert tepkiyle Bülent Arınç ile yol..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Arınç'ın zoruna gitti: Rencide oldum
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Arınç'ın zoruna gitti: Rencide oldum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası açıklama yapan Bülent Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. Rencide oldum" dedi...
Türk gemisine alçak baskın! Planları bu muydu? Cihat Yaycı'dan kritik ifadeler
Gündem

Türk gemisine alçak baskın! Planları bu muydu? Cihat Yaycı'dan kritik ifadeler

Alman fırkateynin Doğu Akdeniz'de Türk gemisini durdurarak hukuk dışı bir arama yapması hakkında "Türkiye'nin egemenlik haklarına doğrudan ..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay