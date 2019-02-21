0553 313 94 23

A Milli Basketbol Takımı'nda Slovenya maçı hazırlıkları

- Milliler yarın Dünya Kupası elemelerinde Slovenya ile karşılaşacak- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu:- "Böyle turnuvalara başlarken ister istemez sporculuktan gelen alışkanlık gereği en üst seviyeleri hedefliyoruz"- A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca:- "Slovenya karşısında önemli bir galibiyet alıp sonra liderlik için İspanya'ya geçeceğiz"- Milli basketbolcu Sinan Güler:- "Herkesin birlikte oynamaktan keyif aldığı iki maç yapacağız"

21 Şubat 2019 Perşembe 21:05
A Milli Basketbol Takımı'nda Slovenya maçı hazırlıkları


ANKARA (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda yarın Slovenya ile karşılaşacak.

A milliler, hazırlıklarını Ankara Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenmanın sadece son 15 dakikası basın mensuplarına açılırken, milli oyuncular açma-germe ve şut çalışması sonrasında idmanı tamamladı.

Anadolu Efesli Doğuş Balbay ve James Metecan Birsen takımlarının THY Avrupa Ligi'nde oynayacağı karşılaşma nedeniyle antrenmanda yer alamadı. Bu oyuncuların yarın takıma katılacağı öğrenildi.

Antrenman öncesinde AA muhabirine konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, iyi bir ekip kurduklarını, geldikleri noktanın da bunu gösterdiğini ifade etti.

Başantrenör Ufuk Sarıca ve sporcuları kutlayan Türkoğlu, "Böyle turnuvalara başlarken ister istemez sporculuktan gelen alışkanlık gereği en üst seviyeleri hedefliyoruz. Bu anlamda iyi bir ekip kurduğumuza inanıyoruz. Bizi mutlu edecek sonuçlar aldığımız için doğru tercihler yaptığımızı görüyoruz." diye konuştu.

Konuşmasında kulüplere de ayrı bir parantez açan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa maçları sürecinde kulüplerimizin yanımızda olması, bu başarıda onların da katkısını ortaya koydu. Milli takımda şu an iyi bir atmosfer var. İki maç kala Dünya Şampiyonası finallerine gitme hakkı kazandık. Yarın son resmi maçımızı Ankaralı sporseverlerin önünde oynamış olacağız. Ankara'nın bu süreçte bize şans getirdiğine inanıyoruz. Ankaralı taraftarlara ne kadar teşekkür etsek azdır."

Başkan Hidayet Türkoğlu, iyi bir jenerasyona sahip olduklarını belirterek, "Olimpiyatlarda bireysel olarak bizi başarıyla temsil eden sporcu arkadaşlarımız var. Biz de erkek mili takımı olarak bu başarının devamının gelmesi dileğiyle en büyük isteğimiz olimpiyatlara gitmektir. Çin'de de güzel bir turnuva geçirirsek, sanırım bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Sporculukta herkesin isteği olimpiyatlara gitmektir. Bizim jenerasyon buna hiçbir zaman şahit olamadı ama yönetici anlamında şahit olursak sporculuktan daha mutlu ve gururlu olacağız." değerlendirmesinde bulundu.


- Ufuk Sarıca: "Herkes gayet moralli ve istekli"


A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Slovenya karşısında galip gelmeleri gerektiğini söyledi.

Karşılaşmadan önceki son antrenmanı yaptıklarını, yarın da şut çalışmasıyla kampı tamamlayacaklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Herkes gayet moralli ve istekli. Sakatlık yaşamadık. Bundan dolayı da mutluyum. Yarın Slovenya karşısında önemli bir galibiyet alıp, sonra liderlik kısmı için İspanya'ya geçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Slovenlerin her zaman basketbolun içinde bir ekol olduğuna dikkati çeken Sarıca, "Dünya sıralamasında 7. sırada olan ekol bir ülke ile oynayacağız. Sahada basketbol oynamadan kazanmak mümkün değil. Bunun bilincindeyiz. Son iç saha maçımızı oynayacağız. Hepsini kazandık. Ankaralı basketbolseverlerin önünde şölen havasında, hem kazanarak hem de kutlayarak, inşallah onlar bizi yolcu eder, biz de onlara bir galibiyet armağan ederiz." şeklinde görüş belirtti.


- Sinan Güler: "Önümüzde iki önemli maç var"


Milli basketbolcu Sinan Güler de grupta iki önemli maç oynayacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Dünya Kupası'na katılma hakkını yakalamamıza rağmen önümüzde iki önemli maç var. Ankara'daki ortamın nasıl olacağını biliyoruz. Yarın oynayacağımız maç önemli. Bu ikisi enerjimizi ve birlikteliğimizi gösterebileceğimiz maçlar. Herkesin birlikte oynamaktan keyif aldığı iki maç yapacağız. Umuyorum ki güzel sonuçlarla beraber bunu da taçlandırırız. Ankara'da özel ve büyülü anlar yaşıyoruz."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 21:05
  1. Ankara Spor Salonu
  2. Basketbol
  3. Başantrenör Ufuk Sarıca
  4. Milli basketbolcu Sinan Güler
  5. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC'de 1. Uluslararası Tiyatro Festivali düzenlencek
    1. KKTC'de 1. Uluslararası Tiyatro..
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    3. Suriye'den çekilme kararı alan Trump'a..
    4. "Ülkemizin geleceği için MHP ile..
    5. Bornova Belediyesine grev kararı asıldı
    6. Akne için doğal kil maskesi ile..
    7. A Milli Basketbol Takımı'nda Slovenya..
    8. Münbiç'ten Cerablus'a bombalı araçla..
    9. Katar uçağı Sudan'a zorunlu iniş yaptı
    10. Başkent’te “Piston" operasyonu
    11. Kolay Boşnak böreği tarifi
    12. Kulislerde bomba etkisi yapacak!..
    13. Elazığ’da araç direğe çarptı: 4 yaralı
    14. Çanakkale'deki deprem
    15. Gürcistan’da Hocalı Katliamı’nın 27...
    16. Filistin hükümetinden "kemer sıkma"..
    17. Kaza yapan motosikletli alev aldı
    18. Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy..
    19. Sınav stresi yaşayan çocuğunuza nasıl..
    20. Venezuela, Brezilya sınırını kapatıyor
    21. Millet İttifakı İncirliova adayından..
    22. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan..
    23. İYİ Parti'de ikinci büyük deprem!..
    24. KDC'nin doğusunda şiddet olayları
    25. Varisle ilgili bilinmesi gereken 5..
    26. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas..
    27. Otobüs durağına çarpan otomobil..
    28. Venezuela’dan yoksulluk içindeki..
    29. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    30. BBP'de flaş gelişme! İl teşkilatı..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...