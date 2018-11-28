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A Milli Basketbol Takımı, İspanya maçına hazır

- Federasyon başkanı Türkoğlu, Ankara Spor Salonu'nda yapılan antrenmanı izledi

28 Kasım 2018 Çarşamba 21:08
A Milli Basketbol Takımı, İspanya maçına hazır


ANKARA (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur 3. haftasında I Grubu'nda İspanya ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Ankara Spor Salonu'nda yapılan antrenmanın son bölümünü basın mensuplarının takip etmesine izin verildi. Milliler idmanın bu bölümünde şut çalıması yaptı.

Bu arada antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve TBF CEO'su Ömer Onan da takip etti.


- Liderlik maçı


A Milli Erkek Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk turunda Letonya, Ukrayna ve İsveç ile B Grubu'nda mücadele etmiş ve 6 maç sonunda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucu topladığı 10 puanla grubunu lider tamamlayarak ikinci tura yükselme başarısı göstermişti.

Türkiye, ilk turdaki puanların aynen taşındığı ikinci turda İspanya, Letonya, Karadağ, Ukrayna ve Slovenya ile I Grubu'nda yer alıyor.

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ve Slovenya galibiyetleriyle bu turda 8 maçta 6 galibiyete ulaştı ve 8 maçta 7 galibiyet alan lider İspanya’nın ardında ikinci sırada yer alıyor.

Statüye göre gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

Millilerin maç programı ve puan durumu şöyle:

29 Kasım 2018: Türkiye-İspanya

2 Aralık 2018: Karadağ-Türkiye

22 Şubat 2019: Türkiye-Slovenya

25 Şubat 2019: İspanya-Türkiye


- Puan durumu


Takım O G M A Y Av. P
1- İspanya 8 7 1 647 589 58 15
2- Türkiye 8 6 2 602 535 67 14
3- Letonya 8 5 3 644 612 32 13
4- Karadağ 8 4 4 613 6067 12
5- Ukrayna 8 4 4 600 605 -5 12
6- Slovenya 8 2 6 635 663 -28 10

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 21:08
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur 3. hafta
  2. A Milli Erkek Basketbol Takımı
  3. Basketbol
  4. ispanya

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