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Spor A. Madrid, Sociedad engelini aştı
Spor

A. Madrid, Sociedad engelini aştı

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 02:33:00 -
A. Madrid, Sociedad engelini aştı

Atletico Madrid'in ilk yarıda gelen gollerini Yannick Carrasco (Dk. 16) ve Angel Correa (Dk. 28) atarken, Real Sociedad'ın tek golü 83. dakikada Igor Zubeldia'dan geldi.

Lider durumda bulunan ve puanını 80'e çıkaran Atletico Madrid, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdı.

Barcelona, deplasmanda Levante ile 3-3 berabere kalarak, 76 puanla şampiyonluk yarışında geride kalmıştı.

Ligde 75 puanla 3. sırada olan Real Madrid, bu akşam deplasmanda Granada ile karşılaşacak.

La Liga'da 10 şampiyonluğu olan Atletico Madrid son olarak 2014'te lig şampiyonluğunu kazanmıştı.

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