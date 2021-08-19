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Gündem A Haber ekibine Gaziantep'te çirkin saldırı!
Gündem

A Haber ekibine Gaziantep'te çirkin saldırı!

A Haber televizyonu Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Geçgel, aracını park ettiği otoparkta darbedildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 23:17:00 - 2021-08-20 00:21:07

Önceki gün bir haber için Şahinbey ilçesine giden A Haber Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Geçgel ve kameraman arkadaşı Mehmet Ali Bağ, otomobilini otoparka bıraktı. Mehmet Geçgel'in iddiasına göre, otopark işletmecisi olduğu öğrenilen kişi, A Haber ekibine önce sözlü olarak sataştı, ardından Geçgel'i darbetti.

Zanlı serbest bırakıldı

Geçgel, olayıdan sonra hastaneden darp raporu aldı. Düztepe Polis Karakolu'na giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

'Gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz'

A Haber Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Geçgel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendilerine saldıran kişinin CHP'li olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün Gaziantep'te uğradığımız saldırı sonucunda gerekli darp raporunu alarak konuyu adli mercilere ilettik. Şahsın sosyal medya hesaplarından CHP'li olduğu ortaya çıktı. Otopark işleten ama Gaziantep esnafının hoşgörülü misafirperverliği ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bu adam hakkında gerekli kararı yargı verecektir. Biz A Haber ekipleri olarak her fırsatta bizleri hedef gösterenlere karşı milli duruşumuzla gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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