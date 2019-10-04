9'u gri listede 184 terörist öldürüldü! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, eylül ayındaki operasyonlarda 9'u gri listede olmak üzere 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, eylül ayındaki operasyonlarda 9'u gri listede olmak üzere 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıntılar gelecek...

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