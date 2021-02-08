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Eğitim 9.sınıflar ne zaman açılacak? 9. sınıflar ne zaman okula gidecek?
Eğitim

9.sınıflar ne zaman açılacak? 9. sınıflar ne zaman okula gidecek?

9. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Ardından alınan tedbirlerle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Ancak artan vakalar sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitim ertelendi. Peki, 1 Mart’ta 9.sınıflar okular gidecek mi? 9.sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 15:02:00 -
9.sınıflar ne zaman açılacak? 9. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Koronavirüs salgını sebebiyle 21 Eylül’de kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. Sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Ancak artan vakalar sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. 22 Ocak’a kadar uzaktan eğitim devam etti. Milyonlarca öğrenci için üç haftalık yarıyıl tatili 15 Şubat’ta sona erecek. Peki, okullar ne zaman açılacak?

9.sınıflar ne zaman açılacak? 9. sınıflar ne zaman okula gidecek?

15 Şubat Pazartesi günü köy okulları tam zamanlı olarak tüm sınıflarda eğitime başlayacak. Diğer öğrenciler ise ikinci yarıyıla 15 Şubat’ta uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart tarihinde 81 ilde ilkokul, 8. ve 12.sınıf öğrencileri okullarına dönecek. 9. Sınıfların yüz yüze eğitime ne zaman başlayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor” açıklamasında bulundu.

6. sınıflar ne zaman okula gidecek? 1 Mart’ta 6. Sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak mı?
6. sınıflar ne zaman okula gidecek? 1 Mart’ta 6. Sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Eğitim

6. sınıflar ne zaman okula gidecek? 1 Mart’ta 6. Sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak mı?

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