Koronavirüs salgını sebebiyle 21 Eylül’de kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. Sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Ancak artan vakalar sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. 22 Ocak’a kadar uzaktan eğitim devam etti. Milyonlarca öğrenci için üç haftalık yarıyıl tatili 15 Şubat’ta sona erecek. Peki, okullar ne zaman açılacak?

9.sınıflar ne zaman açılacak? 9. sınıflar ne zaman okula gidecek?

15 Şubat Pazartesi günü köy okulları tam zamanlı olarak tüm sınıflarda eğitime başlayacak. Diğer öğrenciler ise ikinci yarıyıla 15 Şubat’ta uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart tarihinde 81 ilde ilkokul, 8. ve 12.sınıf öğrencileri okullarına dönecek. 9. Sınıfların yüz yüze eğitime ne zaman başlayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor” açıklamasında bulundu.