98 yıldır böyle kutlama görmedik! Bu görüntülerden sonra çıkıp özür dilemelisiniz

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Akit TV’de yayınlanan gazeteci Murat Alan’ın hazırlayıp sunduğu "Manşetlerin Dili" programında dün Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen “30 Ağustos Zafer Bayramı” kutlamaları konuşuldu.

Külliye’deki konserin ardından 300 drone ile birlikte yapılan ışık gösterisi büyük beğeni toplamıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin başını çektiği “Atatürk istismarcısı” muhalefet ise koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının kısıtlanmasını bahane ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini “Atatürk düşmanı” ilan ederek kendi tabanını gazlamaya yeltendi.

Karahasanoğlu: Özür dilemeliler

Ancak dün gerçekleştirilen konser ve ışıklı drone gösterisi suni tartışmalarla toplumu bölmeye çalışan muhalefet en güzel cevap oldu.

"Manşetlerin Dili" programında Külliye’de yapılan kutlamalara değinen Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 98 yıldır böyle bir kutlamanın yapılmadığına dikkat çekerek “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kısıtlanıyor” yalanına sarılanların çıkıp özrü dilemesi gerektiğini belirtti.