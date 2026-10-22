98 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Çankırı'da yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çankırı'da 98 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Çankırı'da, hakkında 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, ekiplerce düzenlenen operasyonda, "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma" ve "silahla yağma" suçlarından 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.K. saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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