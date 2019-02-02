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96 gün süren ayin hükümete geri adım attırdı

Hollanda’da sınır dışı edilmek istenen Ermeni aile için kilisede 96 gün boyunca yapılan ayin, hükümetin ailenin ülkede kalmasına izin vermesiyle sona erdi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 08:57
96 gün süren ayin hükümete geri adım attırdı

Hollanda'da bir Ermeni aile sınır dışı edilmek istendi. Kilise aile için toplandı. Ermeni aile için yapılan ayin uzun sürünce, Hollanda hükümeti geri adım atarak ailenin kalmasına müsaade etti.

700 çocuğun dosyasına yeniden bakılacak

650 din adamı tarafından gerçekleştirilen ayin sonucunda hükümet göç yasasında değişikliğe giderek ailenin kalması için gereken adımı attı. Hürriyet'in haberine göre hükümet, benzer şekilde sığınma talepleri kabul edilmeyerek sınır dışı edilmesi kararı alınan 700 çocuğun dosyasına yeniden bakılacağını açıkladı.

Kilisede günlerce süren ayin, Hollanda’ya 2009 yılında gelen ve sığınma talebinde bulunan Ermeni Tamrazyan ailesi için düzenlenmişti. Kısa süre önce 5 kişilik Ermeni Grigoryans ailesi ülkelerine iade edilmişti.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 08:57
  1. Kilis
  2. Hollanda
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