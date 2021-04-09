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Ekonomi 95 ülkeye 5 milyon dolarlık çay ihracatı yapıldı
Ekonomi

95 ülkeye 5 milyon dolarlık çay ihracatı yapıldı

Türkiye’den ilk 3 ayda 95 ülkeye yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 23, değer bazında ise yüzde 33 arttı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 11:56:00 -
95 ülkeye 5 milyon dolarlık çay ihracatı yapıldı

Doğu Karadeniz ihracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bu dönemde ülkeden 1 milyon 282 bin 978 kilogram çay ihraç edildiğini ve karşılığında 5 milyon 124 bin 981 dolar gelir sağlandığını bildirdi. Kalyoncu, en fazla çay ihracatının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldığını açıkladı. Kalyoncu, Belçika, Almanya ve ABD’nin en çok çay ihraç edilen ülkeler olduğuna dikkati çekti. Kalyoncu, “Ülkemizden yapılan çay ihracatının miktarda yüzde 66’lık ve değerde de yüzde 55’lik kısmı çayın başkenti olan Rize’den gerçekleştirilmiştir. Yılın ilk çeyreğinde Rize’den 16 ülkeye 851 bin 745 kilogram çay satışı karşılığında 2 milyon 805 bin 468 dolar gelir elde edilmiştir” şeklinde konuştu. Avrupa ülkelerinin çay talebinin arttığına işaret eden Kalyoncu, şunları aktardı: “Özellikle Belçika ve Almanya’ya yoğun olarak ihraç edilen Türk çayı bu ülkelerden dağıtım ağlarıyla tüm Avrupa içlerindeki tüketiciye ulaşıyor. Doğu Karadeniz bölgemizde geçtiğimiz yıllarda yaşanan turizm hareketliliği de ülkemiz çayının tanınma ve ihracatına önemli katkı yaptı.”

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