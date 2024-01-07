93’lük ikiz babası vaktini çocuklarıyla geçiriyor

İslam Mahallesi’nde yaşayan 93 yaşındaki Sevinç, ilk eşini 23 yıl önce kaybetmesinin ardından o dönemde 46 yaşında olan Mihrinaz Sevinç ile ikinci evliliğini yaptı. İlk eşinden 10, ikinci eşinden de 3 çocuğu olan Sevinç’in 8 yıl önce ikiz erkek çocuğu dünyaya geldi. 85 yaşındayken yeniden baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sevinç’in, “Hasan” ve “Hüseyin” adını verdiği çocukları 8 yaşına girdi. Zamanının büyük bölümünü bu yıl 3. sınıfa giden çocuklarıyla geçiren Sevinç, onların ve diğer çocuklarının iyi eğitim alarak kendilerine güzel bir gelecek kurmalarını istiyor. Sevinç, “4 öğrenci okutuyorum. Üniversitede okuyan bir çocuğum var. İkizlerim 3. sınıfa gidiyor. Allah’a çok şükür” diyor.