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93 ülke Türk çayı içti

Türkiye’den ocak-haziran döneminde 93 ülkeye 4 milyon 504 bin 632 dolarlık çay ihracatı gerçekleştirildi.

08 Temmuz 2018 Pazar 13:17
93 ülke Türk çayı içti

Türkiye’den bu dönemde 4 milyon 504 bin 632 dolarlık çay ihraç edilirken, Almanya, 608 bin 71 dolarlık ihracatla 93 ülke arasında ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi sırasında 541 bin 890 dolarlık ihracatla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 491 bin 535 dolarlık ihracatla ABD, 437 bin 664 dolarlık ihracatla Belçika ve 394 bin 632 dolarla Hollanda takip etti. Söz konusu dönemde, Etiyopya, Singapur, Kamerun, Fildişi Sahili, Gambiya, Senegal, Tanzanya, Uman ve Paraguay gibi ülkelere de ihracat gerçekleştirildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 13:17
  1. KKTC
  2. çay ihracatı

YORUM YAZ

  • Ali RüzgarAli Rüzgar1 sa önce
    Yurt dışına ürün satıyorsunuz , yurt içinde fiyatlar tavan yapıyor. Yumurta, domates, tavuk vs. satılmayınca da bedava fiyatına iç piyasada satılıyor. Kardeşim yok mu bunun bir dengesi? illa iç piyasaya damı? pahalı fiyattan satmak zorundasınız. Bir de en iyi mallar yurt dışına ıskartalar iç piyasaya.. Türk olmak zor valla..
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