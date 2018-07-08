93 ülke Türk çayı içti

Türkiye’den bu dönemde 4 milyon 504 bin 632 dolarlık çay ihraç edilirken, Almanya, 608 bin 71 dolarlık ihracatla 93 ülke arasında ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi sırasında 541 bin 890 dolarlık ihracatla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 491 bin 535 dolarlık ihracatla ABD, 437 bin 664 dolarlık ihracatla Belçika ve 394 bin 632 dolarla Hollanda takip etti. Söz konusu dönemde, Etiyopya, Singapur, Kamerun, Fildişi Sahili, Gambiya, Senegal, Tanzanya, Uman ve Paraguay gibi ülkelere de ihracat gerçekleştirildi.