  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 92 yaşında! Tartıştığı eşini öldürdü
Yerel

92 yaşında! Tartıştığı eşini öldürdü

Muş'ta 92 yaşındaki K.G, tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 11:43:00 - 2022-06-24 14:05:53
92 yaşında! Tartıştığı eşini öldürdü

Olay, Hürriyet Mahallesi İstanbul Evleri'nde yaşayan 91 yaşındaki K.G. ile 72 yaşındaki H.G. çiftinin zemin kattaki dairelerinde meydana geldi.

Sabah 05.30 sıralarında eşiyle tartışmaya başlayan K.G., uzun namlu silahı ile eşine ateş etti.

Komşuların 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgeye gelen polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

H.G.’nin cesedi inceledikten sonra otopsisi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerindeki çiftin yakınları da sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kayıp olarak aranıyordu! Katil, cenazeye katılmayan komşu çıktı
Kayıp olarak aranıyordu! Katil, cenazeye katılmayan komşu çıktı

Yerel

Kayıp olarak aranıyordu! Katil, cenazeye katılmayan komşu çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23