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92 metrelik mega yat yakıt ikmali için Marmaris Limanına uğradı

Sadece milyonerlerin binebildiği ve 36 mürettebatı olan 92 metrelik süper lüks yat Queen Miri Marmaris Limanından 208bin litre yakıt ikmali yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 18:59:32 -
92 metrelik mega yat yakıt ikmali için Marmaris Limanına uğradı

Sadece milyonerlerin binebildiği ve 36 mürettebatı olan 92 metrelik süper lüks yat Queen Miri Marmaris Limanından 208bin litre yakıt ikmali yaptı.


36 mürettebatlı süper lüks yatın personeli koronavirüsü tedbirleri kapsamında kıyıya çıkmadı.


2004 yılında inşa edilen yatın değeri 2 milyon Euro. Süper lüks yatta saunadan, spor salonuna, oyun alanına ve süper kamaralar bulunuyor. Marmaris limanından aldıkları yakıtın değeri 550 bin TL. Marshall Islands bayrağına sahip yat Sabah saatlerinde limana yanaşarak yakıt ikmali yaptı. Sira Co Ltd. Şirketine ait yatın Amerikalı bir milyoner tarafından kullanıldığı bilgisi edinildi.


Queen Miri isimli yat akşam saatlerinde Marmaris Limanından ayrıldı.

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