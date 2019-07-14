913. Aybastı Güreşleri’nde Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil oldu Türkiye’nin ve Ordu’nun en eski tarihe sahip organizasyonlarından 913.

Türkiye’nin ve Ordu’nun en eski tarihe sahip organizasyonlarından 913. Aybastı Perşembe Yaylası Güreş müsabakalarında Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil oldu.

Ordu’nun Aybastı ilçesinde bin 500 metre yükseklikte bulunan Perşembe Yaylası’nda düzenlenen 913. Aybastı Güreşleri’nde Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil oldu. Yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı büyük organizasyonun son gününde güreşçiler er meydanına çıkarak kozlarını paylaştı. Tarihi yağlı güreşlerde finalde Mehmet Yeşil Yeşil ile Abdullah Güngör karşılaştı. Karşılaşmayı 2 Kırkpınar başpehlivanlığı bulunan Mehmet Yeşil Yeşil kazandı.

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