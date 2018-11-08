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91 gümüş sikke ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda Helenistik döneme ait 91 gümüş sikke ele geçirildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 15:01
91 gümüş sikke ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu' kapsamına kent merkezinde bir eve yapılan operasyonda Helenistik döneme ait ön yüzünde Büyük İskender portresinin bulunduğu 91 sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan A.T., emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 15:01
  1. adıyaman
  2. sikke

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