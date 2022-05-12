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Gündem 90’lı yıllarda olup da şimdi olmayan ne var? Bu kadarı da ayıp Temel Bey
Gündem

90’lı yıllarda olup da şimdi olmayan ne var? Bu kadarı da ayıp Temel Bey

CHP, İyi Parti ve HDP'nin kuyruğuna takılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından akla ziyan açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 15:45:00 -
90’lı yıllarda olup da şimdi olmayan ne var? Bu kadarı da ayıp Temel Bey

 yeniakit.com.tr 

Zaman zaman yaptığı çıkışlarla kamuoyunun tepkisini üzerine çeken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yine benzer açıklamalar yaptı.

1915 Çanakkale Köprüsü için "Emin olun bu haram", Yüksek Hızlı Tren için "Bu hizmet değil", Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için "Marifet o kaynağı bulmak değil", Çamlıca Camii için "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya?" gibi söylemlerle milli görüş camiasını utandıran Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarını hedef alarak "ülkemiz her anlamıyla 90'lı yıllara döndürülmüştür" ifadelerini kullandı.

28 Şubat davasında ceza alan generallerin hapis cezası almasını içine sindiremediğini söyleyerek rezil bir çıkışa imza atan Karamollaoğlu, AK Parti hükümetini şu cümlelerle hedef aldı:

"Artık açıkça görülmektedir ki; Adalet ve Kalkınma Partisi’nin mevcut haliyle ve geriye kalan kadrolarıyla Türkiye’nin hiçbir sorununa çare olma ihtimali kalmamıştır! Ülkemiz, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara geldiği 2002 yılından da geriye gitmiştir.

İktidarın ilk yıllarında ekonomi, hukuk ve altyapı gibi alanlarda elde edilen kısmî kazanımlar da bugün erimiş, ülkemiz her anlamıyla 90'lı yıllara döndürülmüştür!"

"Bu kadarı da ayıp Temel Bey"

CHP, İyi Parti ve HDP'nin kuyruğuna takılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yeni skandalına sessiz kalamayan vatandaşlar "Bu kadarı da ayıp Temel Bey" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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