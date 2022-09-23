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Yerel 90'ları Hatırlattı: Otomobillerden hoparlör ve teyp çalan şahıs yakalandı
Yerel

90'ları Hatırlattı: Otomobillerden hoparlör ve teyp çalan şahıs yakalandı

Konya'da otomobillerden hoparlör, teyp ve çeşitli malzeme çalan hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 16:27:00 -
90'ları Hatırlattı: Otomobillerden hoparlör ve teyp çalan şahıs yakalandı

Konya'da otomobillerden hoparlör, teyp ve çeşitli malzeme çalan hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya polisi hırsızlara karşı yürüttüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler bir araçtan hoparlör çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren asayiş ekipleri, kapıları kilitli olarak park halinde duran bir aracın sol ön camını kırarak araçtaki 2 hoparlörü çaldığını tespit ettiği hırsızı ikametinde yakaladı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ihbara konu 2 adet hoparlör ile yine çalıntı olduğu tespit edilen 20 adet araç hoparlörü, 7 adet oto teybi ve arabalardan çalınan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Çalıntı malzemelere emniyet güçleri tarafından el konulurken, 2 adet hoparlör ihbar sahibine teslim edildi. Çaldıklarıyla birlikte emniyete getirilen K.B. gözaltına alındı ve adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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