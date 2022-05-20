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Gündem 90’lar daha iyiydi diyen hokkabazları görelim! İşte korkudan namazı gizlice kılan Cumhurbaşkanı
Gündem

90’lar daha iyiydi diyen hokkabazları görelim! İşte korkudan namazı gizlice kılan Cumhurbaşkanı

Millet Haber Tv’de Diplomasi Saati programına konuk olan Milli Boks Şampiyonu ve Emekli Emniyet Müdürü Sonunur, Turgut Özal’ın korumalığını yaptığı dönem şahit olduklarını anlattı. Sonunur, "Bir Dönem Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Turgut Özal'ın korkudan namazını dahi gizli kıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 12:04:00 - 2022-05-20 12:05:32

Milli Boks Şampiyonu ve Emekli Emniyet Müdürü Kemal Sonunur, Turgut Özal’ın korumalığını yaptığı dönem şahit olduklarını anlattı. Sonunur, "Bir Dönem Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Turgut Özal'ın korkudan namazını dahi gizli kıldığını açıkladı. Sonunur Özal’ın kişisel makamındaki banyoda namazlarını kıldığını öne sürdü.  Sonunur, Turgut Özal'ın yine aynı banyoda namaz kılmasına izin verdiğini belirtti.

Kemal Sonunur, Merhum Turgut Özal'a suikast girişiminin olacağını öğrendikleri dönemde Özal’ın korumalığını yaptığını kaydederek namaz vakitlerinde mescide gidip gelmesinden dolayı görevinden azledilmek istediğini dile getirdi. Turgut Özal'ın kendisine  “Benim makamımda bulunan tuvalette dürülü bir halı var, ben namazlarımı orada o halıyı sererek kılıyorum, daha sonra elimi yüzümü yıkayarak çıkıyorum ki lavabodan çıkmış gibi olayım, Kimse namaz kıldığımı bilmiyor. Sen de mescide gidip gelmekle uğraşma her vakit orada kıl” cevabını verdiğini söyledi.

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Yorumlar

Engin

Askerde yazıcıydım. Sorumlu rütbeli kapıyı kapatır namaz kılardı.. Kapıda beklerdim bir şey olırsa gelen biri vs kapıyı tıklatırdım haber verirdim.... Sene 1997
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