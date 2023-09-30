90'da penaltı kurtardı, uzatmada gol attı! Dünya bu kaleciyi konuşuyor
US Avranches kalecisi Anthony Beuve'nin 90'ıncı dakikada kurtardığı penaltı ve uzatmalarda attığı gol dünyanın gündemine oturdu.
Fransa 3. Lig'de oynanan US Avranches-Grand Ouest Association maçına ev sahibinde forma giyen kaleci Anthony Beuve damga vurdu.
Beuve, önce 90. dakika penaltı vuruşunda gole izin vermedi, daha sonra ise uzatma bölümünde takımının beraberlik golünü kaydetti.
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