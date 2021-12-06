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Dünya 900 işçiyi canlı yayında toplayan CEO öyle bir şey yaptı ki... Çalışanlar şoke oldu!
Dünya

900 işçiyi canlı yayında toplayan CEO öyle bir şey yaptı ki... Çalışanlar şoke oldu!

Yurtdışındaki bir ipotek firmasının CEO'su Vishal Garg, canlı yayında topladığı 900 işçiyi 'iyi çalışmıyorsunuz' diyerek işten çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 19:31:00 -
900 işçiyi canlı yayında toplayan CEO öyle bir şey yaptı ki... Çalışanlar şoke oldu!

Yurt dışında hizmet veren ipotek firmasının CEO'su Vishal Garg, canlı yayında bir araya 900 işçiyi "iyi çalışmıyorsunuz" diyerek aynı anda işten çıkardı. Garg'ın bu hareketi, izleyenler tarafından etik bulunmadı.

Çok uluslu olarak faaliyet gösteren bir ipotek firmasının sahibi CEO'su olan Vishal Garg, daha önceden duyurduğu küçülme planını sıra dışı bir şekilde uyguladı. Garg, çalışanlarına toplantı yapacaklarını söyleyip zoom üzerinden bir araya getirdi. Çalışanlar, şirketin yeni politikasıyla ilgili bir haber beklerken, hayatlarının en üzücü haberlerinden birini aldı.

900 kişiyi işten çıkardı

CEO Garg, kendisini merakla bekleyen işçilere haberi verdi ve 900 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı. Bu haberi duyan işçiler, büyük bir şaşkınlık içinde küfür etmeye başladı. Garg, küçülme planının daha önceden duyurduğunu ve yılbaşı gelmeden bu haberi işçilerle paylaşması gerektiğini dile getirdi.

"İşten çıkarılanlar iyi çalışmıyordu"

Garg, işçilerin kovulma nedenini de açıkladı. Buna göre işçilerin iyi çalışmadığını söyleyen Garg, "Muhtemelen bunu duymak istemiyorsunuz. Ancak bu toplantıya katılmışsanız, işten kovulmuşsunuzdur. İşten çıkarılanlar iyi performans göstermedikleri için işten çıkarılıyorlar" ifadelerini kullandı.

Şirketin değeri 7 milyar dolara çıktı

Diğer yandan şirketin büyüme verileri de Garg'ın açıklamalarıyla ters düştü. Çünkü şirket geçen hafta kasasına giren 750 milyon dolarla birlikte, toplam değerini 7 milyar dolara çıkardı.

 

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