900 bin lira rüşveti geri çevirdiler! Polislere ödül verildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini S.A.K. olarak tanıtan, 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama' suçlarından 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K.'nın Bayramoğlu Mahallesi'nde bir villada olduğu bilgisine ulaştı. Villaya baskın yapan polis, O.K.'yı, oğlunun doğum gününü müzik eşliğinde kutladığı sırada yakaladı.

Polislere 900 bin TL rüşvet teklifi

Operasyona gelen polislere kendisini serbest bırakmaları karşılığında rüşvet olarak 500 bin TL nakit para ve 400 bin TL değerinde yat teklif eden O.K., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, rüşveti geri çeviren 3 polis memuruna teşekkür belgesi ve hediyeler verdi. Tipioğlu, istenen ve beklenen polislik anlayışıyla görev yapıyor olmanın ne kadar önemli olduğu vurgulayarak, polis memurlarını tebrik etti.

Ne olmuştu?

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K., bir villada oğlunun doğum gününü kutlarken yakalandı. Baskına gelen polislere rüşvet olarak 500 bin TL ve bir yat teklif eden O.K., gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kendisini S.A.K. olarak tanıtan, 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlamak' suçlarından 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K.'nın Bayramoğlu Mahallesi'nde bir villada olduğu bilgisine ulaştı.

Villaya baskın yapan polis, O.K.'yı, oğlunun doğum gününü müzik eşliğinde kutladığı sırada yakaladı.

Operasyona gelen polislere kendisini serbest bırakmaları karşılığında rüşvet olarak 500 bin TL nakit para ve yat teklif eden O.K., gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.