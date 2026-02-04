  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Venezuela'dan Washington'a zeytin dalı! Delcy Rodriguez'den "saygı" vurgulu yeni dönem mesajı Google, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma böyle katkı vermiş! İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait tankere müdahale etti! Sarayda sübyancı temizliği! İngiltere prensi de sübyancı çıktı 'Teslim alınan bölgelerde kalıcıyız' 4 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 4 Şubat 2001: Mahmud Es’ad Coşan'ın vefatı (Akademisyen, Nakşibendî-Hâlidî Şeyhi) Hamas açıkladı: Gazze’ye giren TIR sayısı söylenenin yarısından bile az! Her Dört Kanser Vakasından Biri Aslında Engellenebilir! Valilikten duyuru: Okullar tatil edildi!
Dünya 90 Yaşındaki Kadın Sokak Köpeklerinin Saldırısında Parçalanarak Öldü!
Dünya

90 Yaşındaki Kadın Sokak Köpeklerinin Saldırısında Parçalanarak Öldü!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
90 Yaşındaki Kadın Sokak Köpeklerinin Saldırısında Parçalanarak Öldü!

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletine bağlı Araguari kentinde, 90 yaşındaki bir kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak feci şekilde can verdi.

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletine bağlı Araguari kentinde, 90 yaşındaki bir kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak feci şekilde can verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre olay, yaşlı kadının sabah saatlerinde evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre:

Bir grup başıboş köpek, kadını çevreleyerek aniden saldırdı. Yaşlı kadının kaçma veya kendini savunma şansı bulamadığı belirtildi.

Çevredeki vatandaşların yardıma koşmasına rağmen, köpeklerin saldırgan tavırları nedeniyle kadına ulaşmakta güçlük çekildi.

Olay yerine gelen acil yardım ekipleri, kadının vücudunda ağır parçalanmalar olduğunu ve saldırı anında hayatını kaybettiğini tespit etti.

 

Bölge Halkı Tepkili

Olayın yaşandığı Araguari halkı, bölgedeki kontrolsüz çoğalan sokak köpekleri konusunda yetkilileri defalarca uyardıklarını ancak bir önlem alınmadığını belirterek büyük tepki gösterdi. Belediye ekipleri olay sonrası bölgedeki köpeklerin toplanması için çalışma başlattı.

Yolda uzanan köpeği ezip geçti! O anlar kamerada
Yolda uzanan köpeği ezip geçti! O anlar kamerada

Yerel

Yolda uzanan köpeği ezip geçti! O anlar kamerada

Çocukların gözü önünde köpeği…..
Çocukların gözü önünde köpeği…..

Aktüel

Çocukların gözü önünde köpeği…..

Durumu ağır… Yer Mersin! Yine sokak köpeği saldırısı
Durumu ağır… Yer Mersin! Yine sokak köpeği saldırısı

Aktüel

Durumu ağır… Yer Mersin! Yine sokak köpeği saldırısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23