90 Yaşındaki Kadın Sokak Köpeklerinin Saldırısında Parçalanarak Öldü!

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletine bağlı Araguari kentinde, 90 yaşındaki bir kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak feci şekilde can verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre olay, yaşlı kadının sabah saatlerinde evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre:

Bir grup başıboş köpek, kadını çevreleyerek aniden saldırdı. Yaşlı kadının kaçma veya kendini savunma şansı bulamadığı belirtildi.

Çevredeki vatandaşların yardıma koşmasına rağmen, köpeklerin saldırgan tavırları nedeniyle kadına ulaşmakta güçlük çekildi.

Olay yerine gelen acil yardım ekipleri, kadının vücudunda ağır parçalanmalar olduğunu ve saldırı anında hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bölge Halkı Tepkili

Olayın yaşandığı Araguari halkı, bölgedeki kontrolsüz çoğalan sokak köpekleri konusunda yetkilileri defalarca uyardıklarını ancak bir önlem alınmadığını belirterek büyük tepki gösterdi. Belediye ekipleri olay sonrası bölgedeki köpeklerin toplanması için çalışma başlattı.