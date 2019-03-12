90 yaşına bastığı gün yeniden doğdu

Bursa’da 90 yaşına girdiği gün özel bir hastanede başarılı bir kalp ameliyatı geçiren Hüseyin Çulha, doğum gününde sağlığına kavuştu. Çulha, yapılan ameliyat sayesinde yeniden doğduğunu belirterek, “Hedefim 10 yıl daha yaşamak” dedi.

90 yaşındaki Hüseyin Çulha, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan kalp anjiyosu sonucunda, kalp damarlarında ciddi daralma olması üzerine Çulha’ya bypass olması gerektiği söylendi. Hüseyin Çulha, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ümit Duman tarafından yapılan başarılı kalp ameliyatı sonrası hayata yeniden sağlıklı bir şekilde dönerek, doğum gününde taburcu oldu.

Doğum günü sürprizi

Özel hastenin yöneticisi Uzm. Dr. İrfan Uruç ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ümit Duman, sağlığına kavuşan 90 yaşındaki Hüseyin Çulha’ya odasında doğum günü sürprizi yaparak, pasta kesip taburcu ettiler. Riskli geçen kalp ameliyatı ile ilgili bilgi veren Ümit Duman, “Hüseyin amca bize geldiğinde 89’uncu yaşının son günleriydi. 5 gün önce ameliyat ettik. Bugün de 90’ıncı yaş gününü kutlayıp evine gönderiyoruz. Hüseyin amcanın 100 yaşına kadar yaşama arzusu var. İnşallah 100’üncü yaşını da beraber kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

90 yaşındaki Hüseyin Çulha ise Özel Anadolu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ümit Duman ve ekibine teşekkür ederek, “Hedefim 10 yıl daha yaşamak” dedi.